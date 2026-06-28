Стал известен лучший игрок матча Португалия — Колумбия. Это не Роналду

ФИФА определила лучшего игрока матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между Колумбией и Португалией, который завершился безголевой ничьей — 0:0.

Обладателем награды стал голкипер португальской сборной Диогу Кошта. Вратарь шесть раз спас свою команду и сохранил ворота в неприкосновенности, став одним из главных героев встречи.

Благодаря ничьей Португалия набрала пять очков и заняла второе место в группе, где также выступали Колумбия, Узбекистан и ДР Конго. В 1/16 финала команда Криштиану Роналду сыграет против Хорватии, тогда как победитель группы Колумбия встретится со сборной Ганы.

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