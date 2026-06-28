Юрген Клопп высказался против расширения ЧМ до 48 команд

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о расширении чемпионата мира до 48 участников.

«Как бывший тренер, я уже не раз говорил и повторю снова: футболисты играют слишком много матчей. Многие говорят, что турнир стал длиннее всего на одну игру и одну дополнительную неделю, но всё немного сложнее. Для футболистов топ-уровня календарь в целом стал слишком насыщенным.

Но сейчас, когда я нахожусь здесь и вижу все эти сборные, огромное количество цветов на трибунах, счастливых болельщиков, их эмоции и страсть — думаю о Кюрасао, Кабо-Верде, Гаити… Это ведь замечательно!

Поэтому я стараюсь на время забыть, что был тренером, и просто получать удовольствие от происходящего. Это действительно особенный турнир. Да, чемпионат мира с 48 командами — не тот формат, который я считаю идеальным. Но, как ни странно, именно здесь он мне нравится.

Хотя сама проблема никуда не исчезла: в современном футболе матчей по-прежнему слишком много», — приводит слова немецкого специалиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сегодня на турнире проходят последние матчи группового этапа.

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