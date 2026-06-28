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Стали известны детали возможного трансфера Тонали в «Тоттенхэм». Игрок в шаге от перехода

Стали известны детали возможного трансфера Тонали в «Тоттенхэм». Игрок в шаге от перехода
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Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали близок к переходу в «Тоттенхэм». Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянец уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2032 года.

По информации источника, зарплата 26-летнего хавбека составит € 12 млн за сезон. При этом сделка состоится только в случае, если клубы смогут договориться о сумме трансфера.

Отмечается, что «Тоттенхэм» сохраняет уверенность в успешном завершении переговоров. Сам Тонали настроен сменить клуб и отдаёт предпочтение именно варианту со «шпорами», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Ранее «Ньюкасл» уже отклонил первое предложение по итальянцу и рассчитывает выручить за своего полузащитника около € 115 млн.

Тонали выступает за «сорок» с лета 2023 года, когда перешел из «Милана» за € 60,8 млн. В прошлом сезоне он провёл 53 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

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