Бывший полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, в данный момент выступающий за сборную Демократической Республики Конго, прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. ДР Конго одержала победу над командой Узбекистана со счётом 3:1, обеспечив себе выход в плей‑офф, где её соперником станет сборная Англии.

«Мы сотворили историю. Очень счастливы. Мои братья из «Спартака» писали мне на протяжении турнира: Мартинс, Ву, другие ребята. У меня отличные отношения со всеми», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тео Бонгонда выступал за московский «Спартак» с 2023 по 2026 год.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.