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Иордания — Аргентина: Лионель Месси забил третий мяч аргентинцев на 80-й минуте матча чемпионата мира по футболу — 2026

Иордания — Аргентина: Лионель Месси забил третий мяч аргентинцев на 80-й минуте
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В эти минуты идёт матч заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играют сборные Иордании и Аргентины. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Иштван Ковач (Карей, Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счёт — 3:1 в пользу команды Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

Форвард аргентинской команды Лионель Месси забил третий мяч в ворота сборной Иордании на 80-й минуте.

На 19‑й минуте счёт в игре открыл полузащитник сборной Аргентины команды Джовани Ло Чельсо. Нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды на 31‑й минуте, успешно реализовав 11‑метровый удар. Форвард сборной Иордании Мусса Аль-Тамари сократил отставание в счёте на 55-й минуте.

После двух туров Аргентина занимает первое место в группе, набрав шесть очков. Иордания — последняя (0 очков).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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