Иордания — Аргентина: Лионель Месси забил третий мяч аргентинцев на 80-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором играют сборные Иордании и Аргентины. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Иштван Ковач (Карей, Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счёт — 3:1 в пользу команды Аргентины.

Форвард аргентинской команды Лионель Месси забил третий мяч в ворота сборной Иордании на 80-й минуте.

На 19‑й минуте счёт в игре открыл полузащитник сборной Аргентины команды Джовани Ло Чельсо. Нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды на 31‑й минуте, успешно реализовав 11‑метровый удар. Форвард сборной Иордании Мусса Аль-Тамари сократил отставание в счёте на 55-й минуте.

После двух туров Аргентина занимает первое место в группе, набрав шесть очков. Иордания — последняя (0 очков).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.