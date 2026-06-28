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Лионель Месси появился на поле в матче Иордания — Аргентина

Лионель Месси появился на поле в матче Иордания — Аргентина
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси появился на поле в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против Иордании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

39-летний футболист начал встречу на скамейке запасных, однако на 60-й минуте главный тренер аргентинцев решил выпустить капитана на замену.

На момент выхода Месси на поле сборная Аргентины вела в счёте 2:1. До этой встречи действующие чемпионы мира уже гарантировали себе первое место в группе J, набрав шесть очков в двух стартовых турах. На стадии 1/16 финала Аргентина сыграет со сборной Кабо-Верде.

За два тура чемпионата мира Месси забил уже пять голов.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4

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