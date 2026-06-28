Тео Бонгонда: играть за «Спартак» — привилегия. Я благодарен каждому в клубе

Бывший полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, в данный момент выступающий за сборную Демократической Республики Конго, поделился тёплыми словами в адрес столичного клуба на фоне успехов на чемпионате мира 2026 года. ДР Конго одержала победу над командой Узбекистана со счётом 3:1 в матче 3-го тура группового этапа турнира, обеспечив себе выход в плей‑офф, где её соперником станет сборная Англии.

«Я очень счастлив, что играл за «Спартак». Да, последний год сложился не так, как я хотел, но я очень благодарен клубу за всё. Иметь возможность играть за такой большой клуб — привилегия. Большое им спасибо, я благодарен каждому, а теперь двигаюсь дальше», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тео Бонгонда выступал за московский «Спартак» с 2023 по 2026 год.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.