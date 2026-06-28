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Тео Бонгонда: играть за «Спартак» — привилегия. Я благодарен каждому в клубе

Тео Бонгонда: играть за «Спартак» — привилегия. Я благодарен каждому в клубе
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, в данный момент выступающий за сборную Демократической Республики Конго, поделился тёплыми словами в адрес столичного клуба на фоне успехов на чемпионате мира 2026 года. ДР Конго одержала победу над командой Узбекистана со счётом 3:1 в матче 3-го тура группового этапа турнира, обеспечив себе выход в плей‑офф, где её соперником станет сборная Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10'     1:1 Висса – 68'     2:1 Майеле – 78'     3:1 Висса – 90+1'    

«Я очень счастлив, что играл за «Спартак». Да, последний год сложился не так, как я хотел, но я очень благодарен клубу за всё. Иметь возможность играть за такой большой клуб — привилегия. Большое им спасибо, я благодарен каждому, а теперь двигаюсь дальше», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тео Бонгонда выступал за московский «Спартак» с 2023 по 2026 год.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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