Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» близок к трансферу главной звезды «Монако» — журналист

«ПСЖ» близок к трансферу главной звезды «Монако» — журналист
Комментарии

Полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш близок к переходу в «ПСЖ». Как сообщает журналист и инсайдер Санти Ауна в социальной сети X, французский футболист уже дал согласие на трансфер после общения с главным тренером парижан Луисом Энрике.

По информации источника, Аклиуш остаётся одним из главных приоритетов «ПСЖ» на летнее трансферное окно. Парижский клуб планирует ускорить переговоры по сделке сразу после завершения перехода Ли Кан Ина в «Атлетико».

Отмечается, что стороны продолжают поддерживать постоянный контакт, а переговоры по трансферу продолжаются.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Аклиуш забил семь голов и отдал 11 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Игрок является воспитанником «Монако», он находится в системе клуба с 2017 года.

Фанаты «ПСЖ» и Франции выбрали между Меньяном и Сафоновым

Материалы по теме
«ПСЖ» является главным претендентом на одного из лидеров «Монако» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android