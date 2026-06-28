«ПСЖ» близок к трансферу главной звезды «Монако» — журналист

Полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш близок к переходу в «ПСЖ». Как сообщает журналист и инсайдер Санти Ауна в социальной сети X, французский футболист уже дал согласие на трансфер после общения с главным тренером парижан Луисом Энрике.

По информации источника, Аклиуш остаётся одним из главных приоритетов «ПСЖ» на летнее трансферное окно. Парижский клуб планирует ускорить переговоры по сделке сразу после завершения перехода Ли Кан Ина в «Атлетико».

Отмечается, что стороны продолжают поддерживать постоянный контакт, а переговоры по трансферу продолжаются.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Аклиуш забил семь голов и отдал 11 результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Игрок является воспитанником «Монако», он находится в системе клуба с 2017 года.

Фанаты «ПСЖ» и Франции выбрали между Меньяном и Сафоновым