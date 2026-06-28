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Алжир — Австрия, результат матча 28 июня 2026, счет 3:3, чемпионат мира по футболу 2026

Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью с шестью голами и обе вышли в 1/16 финала ЧМ-2026
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Закончился матч 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Алжира и Австрии. Игра проходила на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Встреча закончилась со счётом 3:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 3
Австрия
0:1 Марко Арнаутовић – 28'     1:1 Белгали – 45'     1:2 Забитцер – 55'     2:2 Марез – 60'     3:2 Марез – 90+3'     3:3 Калайджич – 90+6'    

Интрига висела до последних мгновений матча, в последние 10 минут до окончания основного времени алжирцы просто перекатывали мяч по периметру и, казалось бы, ждали финального свистка, однако, усыпив бдительность австрийцев, они сумели забить усилиями Мареза на третьей добавленной минуте. Но сборная Австрии не сдалась и невероятным образом успела в оставшееся время сравнять счёт.

В составе Алжира забитыми мячами отметились Рафик Белгали и Рияд Марез (2).

У австрийцев голы записали на свой счёт Марко Арнаутович, Марсель Забитцер и Саша Калайджич.

После трёх туров группы J сборные Австрии и Алжира набрали по четыре очка и заняли второе и третье места соответственно. У Иордании нет в активе набранных очков и она располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Аргентины, у которой девять очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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