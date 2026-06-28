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Лионель Месси обновил бомбардирский рекорд ЧМ по футболу, оторвавашись от Мбаппе

Лионель Месси обновил бомбардирский рекорд ЧМ по футболу, оторвавашись от Мбаппе
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Лионель Месси обново новый исторический рекорд результативности на чемпионатах мира по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

В матче против сборной Иордании капитан сборной Аргентины начал встречу на скамейке запасных, однако на 60-й минуте главный тренер аргентинцев решил выпустить 39-летнего футболиста на замену. Спустя двадцать минут Месси вновь напомнил о себе — на 80-й минуте он забил красивый гол со штрафного удара из-за пределов штрафной площади, пробив точно в угол ворот без шансов для голкипера.

Этот мяч стал для него рекордным: теперь на его счету 19 голов на чемпионатах мира. Тем самым он оторвался от преследователей — Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, у которых осталось по 16 мячей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4

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