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Лионель Месси установил рекорд футбола. Такое не делал ни один человек в истории

Лионель Месси установил рекорд футбола. Такое не делал ни один человек в истории
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Лионель Месси вошёл в историю чемпионатов мира по футболу, став первым игроком, которому удалось забить в семи подряд матчах турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

Капитан сборной Аргентины продолжил свою феноменальную серию в игре против Иордании, вновь отметившись голом и тем самым установив уникальное достижение, которое ранее не покорялось ни одному футболисту.

На протяжении семи матчей подряд Месси неизменно отмечался забитыми мячами на главном турнире планеты.

Также Месси обновил собственный рекорд по голам на чемпионатах мира — теперь на его счету 19 голов. Тем самым он оторвался от преследователей — Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, у которых осталось по 16 мячей.

На момент написания новости уже концовка матча, Аргентина ведёт 3:1.

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4

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