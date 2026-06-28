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Алжир — Австрия: Саша Калайджич сравнял счёт на 90+6-й минуте и спас австрийцев

Алжир — Австрия: Саша Калайджич сравнял счёт на 90+6-й минуте и спас австрийцев
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Алжира и Австрии. Игра проходит на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На данный момент счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 3
Австрия
0:1 Марко Арнаутовић – 28'     1:1 Белгали – 45'     1:2 Забитцер – 55'     2:2 Марез – 60'     3:2 Марез – 90+3'     3:3 Калайджич – 90+6'    

Команда Ральфа Рангника спасается в концовке! Австрийцы провели атаку левым флангом, прошла подача на дальнюю штангу, Грегорич поборолся и сделал скидку Калайджичу, который головой вколотил мяч в угол ворот!

После двух туров группы J сборные Австрии и Алжира набрали по три очка и занимают второе и третье места соответственно. У Иордании нет в активе набранных очков и она располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Аргентины, у которой шесть очков.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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