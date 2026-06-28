Алжир — Австрия: Саша Калайджич сравнял счёт на 90+6-й минуте и спас австрийцев

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Алжира и Австрии. Игра проходит на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На данный момент счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команда Ральфа Рангника спасается в концовке! Австрийцы провели атаку левым флангом, прошла подача на дальнюю штангу, Грегорич поборолся и сделал скидку Калайджичу, который головой вколотил мяч в угол ворот!

После двух туров группы J сборные Австрии и Алжира набрали по три очка и занимают второе и третье места соответственно. У Иордании нет в активе набранных очков и она располагается на четвёртой строчке. Возглавляет группу сборная Аргентины, у которой шесть очков.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.