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Определились все участники плей-офф ЧМ по футболу 2026

Определились все участники плей-офф ЧМ по футболу 2026
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После завершения группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны все 32 сборные, вышедшие в плей-офф турнира.

Список участников 1/16 финала:

Германия, Парагвай, Франция, Швеция, Южная Африка, Канада, Нидерланды, Марокко, Португалия, Хорватия, Испания, Австрия, США, Босния и Герцеговина, Сенегал, Бразилия, Япония, Кот-д’Ивуар, Норвегия, Мексика, Эквадор, Англия, ДР Конго, Аргентина, Кабо-Верде, Австралия, Египет, Швейцария, Алжир, Колумбия, Гана, Турция.

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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Новости. Футбол
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