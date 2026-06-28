Сборная Аргентины на ЧМ-2026: результаты на 27 июня 2026

Сборная Аргентины уверенно обыграла национальную команду Иордании в матче 3-го тура группы J чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

Результаты матчей сборной Аргентины на ЧМ-2026 на 27 июня:

Аргентина — Алжир — 3:0, 1-й тур группы J;

Аргентина — Австрия — 2:0, 2-й тур группы J;

Иордания — Аргентина — 1:3, 3-й тур группы J.

Национальная команда Аргентины заняла первое место в группе J, набрав девять очков.

В 1/16 финала турнира сборная Аргентины встретится с Кабо-Верде. Игра состоится 4 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.