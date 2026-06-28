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Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Австрия: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Иордания — Аргентина: голы, передачи
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле на 60-й минуте матча 3-го тура группы J мирового первенства 2026 года. Аргентинская команда победила сборную Иордании (3:1). Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Иштван Ковач из Румынии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

Месси провёл на поле 30 минут и за это время отметился забитым голом. Футболист отличился на 80‑й минуте встречи. Аргентинец обновил собственный рекорд по голам на чемпионатах мира — теперь на его счету 19 мячей. Тем самым он опередил преследователей: Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, на счету которых по 16 голов.

В 1/16 финала турнира аргентинская национальная команда встретится с Кабо-Верде 4 июля.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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