Известны все пары 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026

Сформирована полная сетка 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников по первому раунду плей-офф. Сегодня завершился групповой этап.

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

Южная Африка — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д’Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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