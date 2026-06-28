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Известны все пары 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026

Известны все пары 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026
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Сформирована полная сетка 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников по первому раунду плей-офф. Сегодня завершился групповой этап.

Пары 1/16 финала:

  • Германия — Парагвай
  • Франция — Швеция
  • Южная Африка — Канада
  • Нидерланды — Марокко
  • Португалия — Хорватия
  • Испания — Австрия
  • США — Босния и Герцеговина
  • Бельгия — Сенегал
  • Бразилия — Япония
  • Кот-д’Ивуар — Норвегия
  • Мексика — Эквадор
  • Англия — ДР Конго
  • Аргентина — Кабо-Верде
  • Австралия — Египет
  • Швейцария — Алжир
  • Колумбия — Гана

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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