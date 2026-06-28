Стали известны все команды, вышедшие в плей-офф ЧМ-2026 с третьих мест в группах

После завершения группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны все восемь сборных, которые вышли в плей-офф турнира с третьих мест в группах.

Список команд, вышедшие в плей-офф ЧМ-2026 с третьих мест в группах

Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Парагвай, Сенегал, Алжир и ДР Конго.

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.