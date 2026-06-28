Итоговая турнирная таблица группы J чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились все матчи группы J чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. В заключительном туре сборная Аргентины победила Иорданию (3:1), а команда Алжира разделила очки с Австрией (3:3).

Турнирная таблица группы J ЧМ-2026:

Фото: «Чемпионат»

Таким образом, сборная Аргентины заняла первое место в квартете J, набрав девять очков в трёх турах. На второй строчке расположилась сборная Австрии, у которой три очка. Сборная Алжира также с тремя очками заняла третью строчку. Иордания, проигравшая все матчи, заняла четвёртое место.

Таким образом, Аргентина, Австрия и Алжир квалифицировались в плей-офф ЧМ. Иордания завершила участие на мировом первенстве.