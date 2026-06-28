Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 27 июня 2026

В ночь с 27 на 28 июня в группах L, K и J прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года:

Панама — Англия — 0:2.

Хорватия — Гана — 2:1.

ДР Конго — Узбекистан — 3:1.

Колумбия — Португалия — 0:0.

Иордания — Аргентина — 1:3.

Алжир — Австрия — 3:3.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.