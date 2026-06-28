Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 27 июня 2026
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В ночь с 27 на 28 июня в группах L, K и J прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года:
- Панама — Англия — 0:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62' 0:2 Кейн – 67'
- Хорватия — Гана — 2:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Сучич – 31' 1:1 Люккассен – 73' 2:1 Влашич – 83'
- ДР Конго — Узбекистан — 3:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Окончен
3 : 1
Узбекистан
0:1 Шомуродов – 10' 1:1 Висса – 68' 2:1 Майеле – 78' 3:1 Висса – 90+1'
- Колумбия — Португалия — 0:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия
- Иордания — Аргентина — 1:3.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19' 0:2 Мартинес – 31' 1:2 Аль-Тамари – 55' 1:3 Месси – 80'
- Алжир — Австрия — 3:3.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 3
Австрия
0:1 Марко Арнаутовић – 28' 1:1 Белгали – 45' 1:2 Забитцер – 55' 2:2 Марез – 60' 3:2 Марез – 90+3' 3:3 Калайджич – 90+6'
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
Комментарии
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