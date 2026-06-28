Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа
Сформирована полная сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников по первому раунду и далее по турниру.
Ранее стали известны пары 1/16 финала:
- Германия — Парагвай
- Франция — Швеция
- Южная Африка — Канада
- Нидерланды — Марокко
- Португалия — Хорватия
- Испания — Австрия
- США — Босния и Герцеговина
- Бельгия — Сенегал
- Бразилия — Япония
- Кот-д’Ивуар — Норвегия
- Мексика — Эквадор
- Англия — ДР Конго
- Аргентина — Кабо-Верде
- Австралия — Египет
- Швейцария — Алжир
- Колумбия — Гана
Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
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