Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа

Сформирована полная сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников по первому раунду и далее по турниру.

Ранее стали известны пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

Южная Африка — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д’Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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