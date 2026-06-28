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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу 2026 на групповом этапе

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу 2026 на групповом этапе
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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира, завершив его с шестью забитыми мячами.

Месси опередил группу преследователей, среди которых Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд — у всех по 4 гола.

Ниже расположилась группа игроков, завершивших групповой этап с 3 забитыми мячами.

Полный список бомбардиров ЧМ-2026

Месси провёл мощную результативную серию: он оформил хет-трик в матче против Алжира, сделал дубль в игре с Австрией и забил один мяч в ворота Иордании.

В следующем раунде, то есть в 1/16 финала турнира Месси и его сборная сыграют с Кабо-Верде.

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4

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