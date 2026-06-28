Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 27 июня 2026: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось шесть матчей. Панама уступила Англии (0:2), Хорватия обыграла Гану (2:1), ДР Конго оказалась сильнее Узбекистана (3:1), Колумбия сыграла вничью с Португалией (0:0), Иордания проиграла Аргентине (1:3) и Алжир боевой ничьей закончил матч с Австрией (3:3).

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаётся аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого шесть забитых мячей. По четыре гола у форвардов Эрлинга Холанда (Норвегия), Винисиуса Жуниора (Бразилия), Килианна Мбаппе и Усман Дембеле (оба Франция).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.