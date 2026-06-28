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Расписание матчей 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026

Расписание матчей 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026
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Сегодня, 28 июня, завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года. Сформирована полная сетка 1/16 финала турнира, и команды узнали своих соперников по первому раунду плей-офф. Ниже представлено расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026.

Расписание матчей 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026

  • 28 июня. ЮАР — Канада
  • 29 июня. Германия — Парагвай
  • 29 июня. Бразилия — Япония
  • 30 июня. Нидерланды — Марокко
  • 30 июня. Кот-д’Ивуар — Норвегия
  • 1 июля. Франция — Швеция
  • 1 июля. Бельгия — Сенегал
  • 1 июля. Мексика — Эквадор
  • 1 июля. Англия — ДР Конго
  • 2 июля. Испания — Австрия
  • 2 июля. США — Босния и Герцеговина
  • 3 июля. Португалия — Хорватия
  • 3 июля. Австралия — Египет
  • 3 июля. Швейцария — Алжир
  • 4 июля. Аргентина — Кабо-Верде
  • 4 июля. Колумбия — Гана

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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