Расписание матчей 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026
Сегодня, 28 июня, завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года. Сформирована полная сетка 1/16 финала турнира, и команды узнали своих соперников по первому раунду плей-офф. Ниже представлено расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026.
Расписание матчей 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026
- 28 июня. ЮАР — Канада
- 29 июня. Германия — Парагвай
- 29 июня. Бразилия — Япония
- 30 июня. Нидерланды — Марокко
- 30 июня. Кот-д’Ивуар — Норвегия
- 1 июля. Франция — Швеция
- 1 июля. Бельгия — Сенегал
- 1 июля. Мексика — Эквадор
- 1 июля. Англия — ДР Конго
- 2 июля. Испания — Австрия
- 2 июля. США — Босния и Герцеговина
- 3 июля. Португалия — Хорватия
- 3 июля. Австралия — Египет
- 3 июля. Швейцария — Алжир
- 4 июля. Аргентина — Кабо-Верде
- 4 июля. Колумбия — Гана
Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
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