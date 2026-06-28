Сегодня, 28 июня, завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года. Сформирована полная сетка 1/16 финала турнира, и команды узнали своих соперников по первому раунду плей-офф. Ниже представлено расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026.

Расписание матчей 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026

28 июня. ЮАР — Канада

29 июня. Германия — Парагвай

29 июня. Бразилия — Япония

30 июня. Нидерланды — Марокко

30 июня. Кот-д’Ивуар — Норвегия

1 июля. Франция — Швеция

1 июля. Бельгия — Сенегал

1 июля. Мексика — Эквадор

1 июля. Англия — ДР Конго

2 июля. Испания — Австрия

2 июля. США — Босния и Герцеговина

3 июля. Португалия — Хорватия

3 июля. Австралия — Египет

3 июля. Швейцария — Алжир

4 июля. Аргентина — Кабо-Верде

4 июля. Колумбия — Гана

Плей-офф начнётся уже сегодня. Первой игрой на выбывание станет встреча сборных Канады и Южной Африки. Начало матча запланировано на 22:00 мск.