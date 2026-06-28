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Криштиану Роналду дал комментарий после ничьей в матче Португалия — Колумбия

Криштиану Роналду дал комментарий после ничьей в матче Португалия — Колумбия
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Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал итог матча между сборными Португалии и Колумбии, который завершился вничью — 0:0 в третьем туре группового этапа чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

«Колумбия — очень хорошая команда, сильная. Очень сильная», — сказал Роналду в интервью после окончания встречи.

Встреча получилась напряжённой, но обе команды сумели сохранить ворота «сухими». Несмотря на ничейный результат, этого хватило для выхода в плей-офф обеим сборным.

Португалия в 1/16 финала сыграет против Хорватии 3 июля, а Колумбия встретится с Ганой 4 июля. Роналду на группе стал автором двух голов.

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Досмотр Криштиану Роналду на ЧМ-2026

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