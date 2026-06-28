Определились все пары 1/16 и сетка плей-офф ЧМ, исторический гол Месси. Главное к утру

Стали известны все пары 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу — 2026, определилась сетка плей-офф ЧМ-2026, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд футбола. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».