Определились все пары 1/16 и сетка плей-офф ЧМ, исторический гол Месси. Главное к утру
Стали известны все пары 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу — 2026, определилась сетка плей-офф ЧМ-2026, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд футбола. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Известны все пары 1/16 финала плей-офф ЧМ по футболу 2026.
- Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа.
- Лионель Месси установил рекорд футбола. Такое не делал ни один игрок в истории.
- Стали известны все россияне, выбранные на драфте НХЛ — 2026.
- Португалия сыграла вничью с Колумбией на ЧМ-2026, гол колумбийцев на 90+1-й отменил VAR.
- Аргентина одержала уверенную победу над Иорданией в матче ЧМ, на счету Месси — гол.
- Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью с шестью голами, и обе вышли в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Англия уверенно победила Панаму на ЧМ-2026 и заняла первое место в группе.
- Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и с третьего места вышла в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Гол Влашича помог сборной Хорватии обыграть Гану в матче ЧМ-2026.
- Список всех команд, покинувших чемпионат мира 2026 года.
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