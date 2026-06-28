Эльдор Шомуродов подвёл итог выступлению сборной Узбекистана на чемпионате мира

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказался о вылете сборной с чемпионата мира и подвёл итоги выступлению команды.
— Опыта набрались. Жалко, что не смогли выиграть хотя бы одну игру. Жизнь продолжается. Нам есть к чему стремиться.
— Что сейчас внутри?
— Тяжело объяснить. Вроде бы и поучаствовали на чемпионате мира. Но есть ощущение, что могли сыграть лучше.
— Чего не хватило?
— Много чего. Здесь другой уровень. Всё по-другому. Ты не можешь быть в одном лучше других. Ты должен быть во всём лучше других. Нам есть куда расти, — передаёт слова Шомуродова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Узбекистан проиграл все три матча в группе, закончив турнир с разницей голов 2:11.
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