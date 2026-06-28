Список всех команд, покинувших чемпионат мира 2026 года

Стали известны команды, покинувшие чемпионат мира 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Из турнира выбыли следующие сборные: Гаити, Турция, Тунис, Иордания, Панама, Катар, Чехия, Кюрасао, Ирак, Уругвай, Саудовская Аравия, Новая Зеландия, Южная Корея, Шотландия, Иран и Узбекистан.

Плей‑офф стартует уже сегодня. Первым матчем на выбывание станет игра между сборными Канады и ЮАР. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир открылся 11 июня и завершится 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда обыграла Францию.