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Команды, покинувшие чемпионат мира 2026 года

Список всех команд, покинувших чемпионат мира 2026 года
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Стали известны команды, покинувшие чемпионат мира 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Из турнира выбыли следующие сборные: Гаити, Турция, Тунис, Иордания, Панама, Катар, Чехия, Кюрасао, Ирак, Уругвай, Саудовская Аравия, Новая Зеландия, Южная Корея, Шотландия, Иран и Узбекистан.

Плей‑офф стартует уже сегодня. Первым матчем на выбывание станет игра между сборными Канады и ЮАР. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир открылся 11 июня и завершится 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда обыграла Францию.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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