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Аббос Файзуллаев: Узбекистан не показал свой максимум на чемпионате мира

Аббос Файзуллаев: Узбекистан не показал свой максимум на чемпионате мира
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Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев прокомментировал вылет сборной с чемпионата мира — 2026.

— Можно ли сказать, что мечта сбылась, даже несмотря на результат?
— Сыграли на чемпионате мира — да. Но этого недостаточно. Я хочу побеждать. Мы этого не смогли сделать. Сейчас я очень устал. Надеюсь, что мы попадём на следующий чемпионат мира и одержим победы.

— Вы могли лучше? Или это был максимум?
— Нет, это не максимум. Знаю, на что мы способны. Мы можем играть в хороший футбол. Здесь нам не хватило этого, — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Узбекистан проиграл все три матча в группе, закончив турнир с разницей голов 2:11.

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