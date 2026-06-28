«Челси» купит Лакруа у «Кристал Пэлас» за € 55 млн — L'Equipe

Защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа покинет команду после чемпионата мира и перейдёт в «Челси» за € 55 млн. Об этом сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщали о прогрессе в переговорах о переходе центрального защитника.
В минувшем сезоне Лакруа принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
На текущий момент Лакруа в составе сборной Франции играет на чемпионате мира 2026 года.
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