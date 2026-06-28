«Челси» не делал официального предложения по переходу Джаки — TEAMtalk

Руководство «Сандерленда» настаивает, что не получало никаких сообщений от «Челси» или других клубов по поводу перехода полузащитника Гранита Джаки, несмотря на то что швейцарский полузащитник действительно стал целью для «синих». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Челси» провёл переговоры с представителями Джаки, которые прошли позитивно. Футболист открыт к переходу в лондонский клуб. Однако на текущий момент «синие» не делали никаких официальных предложений «Сандерленду». Также «чёрные коты» отмечают, что 33-летний игрок не продаётся.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гранит Джака провёл 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и оформив шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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