Главное с ЧМ-2026 на 28 июня: определилась сетка плей-офф, Месси — лучший бомбардир
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определилась сетка плей-офф мирового первенства после окончания группового этапа, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе, Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с чемпионата мира.
- Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа.
- Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу – 2026 на групповом этапе.
- Шомуродов забил самый маловероятный гол ЧМ-2026 по xG.
- Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ — источник.
- «Они украли мечту нации». Ибрагимович — об отменённом голе Ирана в матче с Египтом на ЧМ.
- Юрген Клопп высказался против расширения ЧМ до 48 команд.
- Капитан Узбекистана Эльдор Шомуродов отреагировал на вылет сборной с дебютного ЧМ-2026.
- Фанаты вывесили российские флаги в матче Узбекистана с ДР Конго на ЧМ-2026.
- В Федерации футбола Египта выступили с заявлением о травме Мохамеда Салаха.
- Криштиану Роналду дал комментарий после ничьей в матче Португалия — Колумбия.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
Материалы по теме
Невероятные стадионы ЧМ-2026:
Комментарии