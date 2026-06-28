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Главное с ЧМ-2026 на 28 июня: определилась сетка плей-офф, Месси — лучший бомбардир

Главное с ЧМ-2026 на 28 июня: определилась сетка плей-офф, Месси — лучший бомбардир
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определилась сетка плей-офф мирового первенства после окончания группового этапа, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе, Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с чемпионата мира.

  1. Определилась сетка плей-офф ЧМ по футболу – 2026 после окончания группового этапа.
  2. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу – 2026 на групповом этапе.
  3. Шомуродов забил самый маловероятный гол ЧМ-2026 по xG.
  4. Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ — источник.
  5. «Они украли мечту нации». Ибрагимович — об отменённом голе Ирана в матче с Египтом на ЧМ.
  6. Юрген Клопп высказался против расширения ЧМ до 48 команд.
  7. Капитан Узбекистана Эльдор Шомуродов отреагировал на вылет сборной с дебютного ЧМ-2026.
  8. Фанаты вывесили российские флаги в матче Узбекистана с ДР Конго на ЧМ-2026.
  9. В Федерации футбола Египта выступили с заявлением о травме Мохамеда Салаха.
  10. Криштиану Роналду дал комментарий после ничьей в матче Португалия — Колумбия.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Невероятные стадионы ЧМ-2026:

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