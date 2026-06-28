Главное с ЧМ-2026 на 28 июня: определилась сетка плей-офф, Месси — лучший бомбардир

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определилась сетка плей-офф мирового первенства после окончания группового этапа, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе, Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с чемпионата мира.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: