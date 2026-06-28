«Он лучший в мире». Джулиано Симеоне — об игре Месси на ЧМ-2026

Полузащитник «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины Джулиано Симеоне высказался об игре нападающего Лионеля Месси в завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026, в котором аргентинская национальная команда встретилась с Иорданией (3:1).

«О нём уже почти нечего сказать, он действительно лучший в мире, лучший за всю историю, и он продолжает это доказывать. Всё, что он делает, впечатляет, в нём есть особая магия. Честно говоря, я очень доволен результатом и тем, как всё сложилось. Я также доволен работой команды. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Конечно, жаль, что мы пропустили гол, но я рад победе», — приводит слова Симеоне пресс-служба ФИФА.

Напомним, Месси забил третий мяч в ворота сборной Иордании на 80-й минуте. После трёх туров Аргентина заняла первое место в группе J, набрав девять очков.