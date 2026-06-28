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«Он лучший в мире». Джулиано Симеоне — об игре Месси на ЧМ-2026

«Он лучший в мире». Джулиано Симеоне — об игре Месси на ЧМ-2026
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Полузащитник «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины Джулиано Симеоне высказался об игре нападающего Лионеля Месси в завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026, в котором аргентинская национальная команда встретилась с Иорданией (3:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

«О нём уже почти нечего сказать, он действительно лучший в мире, лучший за всю историю, и он продолжает это доказывать. Всё, что он делает, впечатляет, в нём есть особая магия. Честно говоря, я очень доволен результатом и тем, как всё сложилось. Я также доволен работой команды. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Конечно, жаль, что мы пропустили гол, но я рад победе», — приводит слова Симеоне пресс-служба ФИФА.

Напомним, Месси забил третий мяч в ворота сборной Иордании на 80-й минуте. После трёх туров Аргентина заняла первое место в группе J, набрав девять очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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