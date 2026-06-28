Влахович хочет подписной бонус в € 15 млн в случае перехода в «Барселону» — MD

«Барселона» рассматривает нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в качестве варианта на случай ухода Феррана Торреса из клуба, однако кандидатура сербского форварда не является приоритетным вариантом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в каталонском клубе понимают, что могут осуществить переход 26-летнего футболиста бесплатно, поскольку его контракт с «Ювентусом» заканчивается 30 июня. При этом Влахович намерен запросить зарплату в размере около € 8 млн, а также подписной бонус в € 15 млн.

В минувшем сезоне Влахович принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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