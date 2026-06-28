«Они создадут нам трудности». Тренер сборной Аргентины Скалони – о матче с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Кабо-Верде (4 июня). Сборная африканской страны сенсационно вышла в плей-офф ЧМ-2026, сыграв все три матча группового этапа вничью: 0:0 с Испанией, 2:2 с Уругваем и 0:0 с Саудовской Аравией. Она впервые в своей истории участвует в финальной стадии чемпионата мира.

«Это хорошая команда, быстрая команда. Они хорошо играют, у них есть качество, и, возможно, для многих это не так, но я могу вас заверить, что это хорошая команда, и они создадут нам трудности.

Бессмысленно с моей стороны утверждать, что они не являются сильным соперником, потому что это ложь. Они – сильный соперник, который создаст нам трудности, ведь они уже создали их для Испании, которая является одним из фаворитов. Хотя Испания заслуживала победы, она не смогла её одержать; Уругвай тоже не смог, как и Саудовская Аравия», – приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Аргентина является действующим чемпионом турнира.