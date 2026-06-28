«Я даже не знаю обо всех этих рекордах!» Тухель — о новом достижении Кейна

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал рекорд нападающего и капитана команды Гарри Кейна. Гол в ворота Панамы в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0) стал для англичанина 11-м на чемпионатах мира. Благодаря нему Кейн единолично стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ, побив рекорд Гари Линекера (10 мячей).

«Я даже не знаю обо всех этих рекордах! Я хожу на интервью, и вы мне рассказываете! Это фантастика, что у него есть шанс побить рекорд на чемпионате мира. Все очень рады за Гарри, потому что он фантастический товарищ по команде, и это делает его особенным, его все любят и уважают», – приводит слова Тухеля The Sun.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Англии набрала семь очков и заняла первое место в группе L. В 1/16 финала турнира ей предстоит сыграть с ДР Конго (1 июля).