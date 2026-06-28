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«Я даже не знаю обо всех этих рекордах!» Тухель — о новом достижении Кейна

«Я даже не знаю обо всех этих рекордах!» Тухель — о новом достижении Кейна
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал рекорд нападающего и капитана команды Гарри Кейна. Гол в ворота Панамы в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0) стал для англичанина 11-м на чемпионатах мира. Благодаря нему Кейн единолично стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ, побив рекорд Гари Линекера (10 мячей).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Я даже не знаю обо всех этих рекордах! Я хожу на интервью, и вы мне рассказываете! Это фантастика, что у него есть шанс побить рекорд на чемпионате мира. Все очень рады за Гарри, потому что он фантастический товарищ по команде, и это делает его особенным, его все любят и уважают», – приводит слова Тухеля The Sun.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Англии набрала семь очков и заняла первое место в группе L. В 1/16 финала турнира ей предстоит сыграть с ДР Конго (1 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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