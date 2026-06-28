Тренер сборной Португалии оценил игру Роналду в матче с Колумбией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением об игре 41-летнего нападающего Криштиану Роналду в матче с Колумбией (0:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Криштиану — нападающий, который постоянно перемещается по штрафной. Для нас очень важно уметь подстраиваться и синхронизировать свои движения с остальными 10 игроками. Это часть развития команды.

Криштиану в хорошей физической форме, мы отслеживаем его физическое состояние в режиме реального времени, и он показал себя очень, очень хорошо. Теперь у нас есть четыре дня на восстановление, и мы следим за состоянием всех игроков», — приводит слова Мартинеса A Bola.

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Досмотр Криштиану Роналду на ЧМ-2026: