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«Они оба особенные». Зидан рассказал о разнице между Мбаппе и Дембеле

«Они оба особенные». Зидан рассказал о разнице между Мбаппе и Дембеле
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Бывший футболист сборной Франции, чемпион мира 1998 года Зинедин Зидан высказался о разнице между нападающими французской национальной команды Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

«Мбаппе и Дембеле — два разных игрока. Дембеле скромный, дисциплинированный и всегда слушает тренера. Он усердно работает в обороне, помогает своим партнёрам и всегда ставит команду на первое место. Мбаппе более агрессивен. Он способен изменить ход матча за считаные секунды. Дайте ему минуту, и он сможет решить исход игры в одиночку. Как тренер ты любишь такого игрока, как Дембеле, за всё, что он отдаёт команде. Но если тебе нужен кто-то, кто выиграет матч одним действием, ты выбираешь Мбаппе. Вот почему оба особенные: один делает команду сильнее, а другой может изменить историю в один миг», — приводит слова Зидана Motivaciones Fútbol в соцсети X.

По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I. В 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 сборная сыграет со Швецией 1 июля.

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