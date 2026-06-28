Зырянов отреагировал на сравнения игры Сантоса и Энрике в сборной Бразилии и «Зените»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на мнение, что футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике играют за сборную Бразилии с большей мотивацией, чем за санкт-петербургский клуб. Оба футболиста выступают за пентакампеонов на чемпионате мира 2026 года.

— Есть мнения, что Дуглас Сантос и Луис Энрике в сборной Бразилии играют с большей мотивацией, чем в «Зените». Видите ли такую проблему?

— Эксперты не находятся в тренировочном процессе в сборной Бразилии и не находятся в тренировочном процессе в «Зените». Они могу судить только по играм, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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