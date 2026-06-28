Тренер сборной Португалии объяснил, чего команде не хватило в матче с Колумбией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал игру команды в матче с Колумбией (0:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Мы позволили Колумбии играть так, как они хотели. Колумбия — команда, которая любит контратаки и вступать в единоборства. Нам нужно было больше контролировать игру и мяч. Думаю, мы не приняли правильных решений для этого. Если мы не контролируем мяч, то теряем часть индивидуального таланта наших игроков. Поэтому в целом для нас это очень, очень ценный опыт.

После первого матча наша команда показала, что она самокритична и готова к росту. Пора всё проанализировать и подготовиться к встрече с Хорватией. Конечно, мы хотим победить, выигрывать каждую игру со счётом 3:0 и контролировать ход матчей. Но реальность такова, что у нас прошли три игры, где было две ничьих и одна победа. Команда полностью готова к следующему матчу», — приводит слова Мартинеса A Bola.

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