Хамес Родригес — о Роналду: это великий пример, я им очень восхищаюсь

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес рассказал, что поддерживает связь с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. 34‑летний футболист отметил, что португалец остаётся для него образцом профессионализма.

«Мы с Криштиану Роналду общались. Он отличный друг и замечательный человек. Когда мы играли в «Реале», я постоянно бывал у него дома. Это великий пример — в 41 год вы только посмотрите, что он собой представляет и в каком теле находится. Я им очень восхищаюсь», — приводит слова Родригеса Olé.

Роналду и Родригес вместе выступали за «Реал» с 2014 по 2017 год, дважды выиграли Лигу чемпионов и стали чемпионами Испании. Сборная Португалии продолжает участие в плей‑офф чемпионата мира 2026 года. Колумбия также продолжает борьбу на турнире.