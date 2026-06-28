ЮАР – Канада: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 22:00

Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ЮАР и Канады. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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