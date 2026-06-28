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ЮАР — Канада: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 началась

ЮАР — Канада: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 началась
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В 22:00 мск начался матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ЮАР и Канады. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступает Жоау Педру Пиньейру из Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
1-й тайм
0 : 0
Канада

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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