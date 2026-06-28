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Впервые в истории в плей-офф чемпионата мира вышли девять африканских стран

Впервые в истории в плей-офф чемпионата мира вышли девять африканских стран
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Впервые в истории мужского чемпионата мира по футболу в стадию плей-офф вышли сразу девять африканских стран. К ним относятся:

  • Алжир;
  • Кабо-Верде;
  • ДР Конго;
  • Египт;
  • Гана;
  • Кот-д’Ивуар;
  • Марокко;
  • Сенегал;
  • ЮАР.

Единственной африканской страной, покинувшей ЧМ-2026 после группового этапа, стал Тунис; команда заняла четвёртое место группы F, не набрав ни одного очка за три матча.

Из девяти стран пять вышли в плей-офф впервые в своей истории: ДР Конго, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Египет и Кабо-Верде, чья сборная впервые в истории страны участвует в финальной стадии чемпионата мира.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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