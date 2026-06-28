Впервые в истории в плей-офф чемпионата мира вышли девять африканских стран

Впервые в истории мужского чемпионата мира по футболу в стадию плей-офф вышли сразу девять африканских стран. К ним относятся:

Алжир;

Кабо-Верде;

ДР Конго;

Египт;

Гана;

Кот-д’Ивуар;

Марокко;

Сенегал;

ЮАР.

Единственной африканской страной, покинувшей ЧМ-2026 после группового этапа, стал Тунис; команда заняла четвёртое место группы F, не набрав ни одного очка за три матча.

Из девяти стран пять вышли в плей-офф впервые в своей истории: ДР Конго, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Египет и Кабо-Верде, чья сборная впервые в истории страны участвует в финальной стадии чемпионата мира.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.