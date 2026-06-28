Впервые в истории в плей-офф чемпионата мира вышли девять африканских стран

Впервые в истории мужского чемпионата мира по футболу в стадию плей-офф вышли сразу девять африканских стран. К ним относятся:
- Алжир;
- Кабо-Верде;
- ДР Конго;
- Египт;
- Гана;
- Кот-д’Ивуар;
- Марокко;
- Сенегал;
- ЮАР.
Единственной африканской страной, покинувшей ЧМ-2026 после группового этапа, стал Тунис; команда заняла четвёртое место группы F, не набрав ни одного очка за три матча.
Из девяти стран пять вышли в плей-офф впервые в своей истории: ДР Конго, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Египет и Кабо-Верде, чья сборная впервые в истории страны участвует в финальной стадии чемпионата мира.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.