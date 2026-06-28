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«Он — лучший игрок в истории сборной Англии». Беллингем — об отношениях с Гарри Кейном

«Он — лучший игрок в истории сборной Англии». Беллингем — об отношениях с Гарри Кейном
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о капитане национальной команды Гарри Кейне.

«За последние четыре-пять лет у нас с Гарри сложились отличные отношения — особенно после чемпионата мира в Катаре, когда мы стали играть в тесной связке. Для меня честь выступать вместе с ним. На мой взгляд, он — лучший игрок в истории сборной Англии. Он продолжает прогрессировать, и это потрясающе. Видно, сколько усилий он вкладывает в роль капитана и как ведёт нас за собой. Его мастерство говорит само за себя: он — лучший», — приводит слова Беллингема ITV.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх матчах и квалифицировалась в плей-офф турнира.

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