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Нико Пас высказался о дебюте в стартовом составе сборной Аргентины на ЧМ

Нико Пас высказался о дебюте в стартовом составе сборной Аргентины на ЧМ
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21-летний нападающий «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас высказался о завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026, в котором аргентинская национальная команда встретилась с Иорданией (3:1). Форвард впервые попал в стартовый состав.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

«Для меня большая честь дебютировать в стартовом составе на чемпионате мира. Невероятно, что я пережил за сегодняшний день. Первый стартовый матч на чемпионате мира и победа, чтобы наилучшим образом завершить групповой этап. Всегда благодарен за то, ради чего я живу», — приводит слова Паса Diario AS.

Пас провёл на поле 61 минуту, в течение которых продемонстрировал высокую точность передач (94%), четыре раза вернул команде владение мячом, а также отметился ударом по воротам.

После трёх туров Аргентина заняла первое место в группе J, набрав девять очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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