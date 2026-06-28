Нико Пас высказался о дебюте в стартовом составе сборной Аргентины на ЧМ

21-летний нападающий «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас высказался о завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026, в котором аргентинская национальная команда встретилась с Иорданией (3:1). Форвард впервые попал в стартовый состав.

«Для меня большая честь дебютировать в стартовом составе на чемпионате мира. Невероятно, что я пережил за сегодняшний день. Первый стартовый матч на чемпионате мира и победа, чтобы наилучшим образом завершить групповой этап. Всегда благодарен за то, ради чего я живу», — приводит слова Паса Diario AS.

Пас провёл на поле 61 минуту, в течение которых продемонстрировал высокую точность передач (94%), четыре раза вернул команде владение мячом, а также отметился ударом по воротам.

После трёх туров Аргентина заняла первое место в группе J, набрав девять очков.