Константин Зырянов высказался о работе менеджером в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о работе менеджером в санкт-петербургском клубе.

— Вы какое-то время работали главным тренером. Сейчас вы работаете в качестве менеджера в клубе. В каком качестве вам было лучше?

— Мне везде хорошо: и в качестве тренера, и в качестве менеджера. Главное — приносить пользу для футбольного клуба «Зенит» и для нашего, так сказать, общества, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» объявил о назначении Зырянова на должность председателя правления 30 августа 2025 года. По итогам минувшего сезона Мир РПЛ сине-бело-голубые стали чемпионами России.

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