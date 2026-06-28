«Он невероятен». Нико Пас — об игре Месси в матче с Иорданией на ЧМ-2026

21-летний нападающий «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас высказался об игре нападающего Лионеля Месси в завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026, в котором аргентинская команда встретилась с Иорданией (3:1).

«Месси невероятен. Несмотря на свой возраст, он каждый день продолжает удивлять нас чем-то новым. В каждом матче он оказывает потрясающее влияние, выходя на поле, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Паса Diario AS.

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира, завершив его с шестью забитыми мячами.

После трёх туров Аргентина заняла первое место в группе J, набрав девять очков.