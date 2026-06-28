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«Он невероятен». Нико Пас — об игре Месси в матче с Иорданией на ЧМ-2026

«Он невероятен». Нико Пас — об игре Месси в матче с Иорданией на ЧМ-2026
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21-летний нападающий «Комо» и сборной Аргентины Нико Пас высказался об игре нападающего Лионеля Месси в завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026, в котором аргентинская команда встретилась с Иорданией (3:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

«Месси невероятен. Несмотря на свой возраст, он каждый день продолжает удивлять нас чем-то новым. В каждом матче он оказывает потрясающее влияние, выходя на поле, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе», — приводит слова Паса Diario AS.

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира, завершив его с шестью забитыми мячами.

После трёх туров Аргентина заняла первое место в группе J, набрав девять очков.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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