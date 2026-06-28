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Кейн побил личный рекорд Роналду по голам за сезон, до Месси — 12 мячей

Кейн побил личный рекорд Роналду по голам за сезон, до Месси — 12 мячей
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Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн побил личный рекорд форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду по количеству забитых голов за клуб и сборную за сезон.

Гол в ворота Панамы (0:2) на чемпионате мира — 2026 стал 70-м для капитана «трёх львов» в сезоне-2025/2026. Роналду в сезоне-2011/2012 отметился 69 забитыми мячами за мадридский «Реал» и сборную Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

В XXI веке рекорд по голам за сезон принадлежит бывшему нападающему «Барселоны» и действующему капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, забившему 82 мяча в сезоне-2011/2012.

Кейн поразил ворота Панамы на 67-й минуте встречи.

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