Кейн побил личный рекорд Роналду по голам за сезон, до Месси — 12 мячей

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн побил личный рекорд форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду по количеству забитых голов за клуб и сборную за сезон.

Гол в ворота Панамы (0:2) на чемпионате мира — 2026 стал 70-м для капитана «трёх львов» в сезоне-2025/2026. Роналду в сезоне-2011/2012 отметился 69 забитыми мячами за мадридский «Реал» и сборную Португалии.

В XXI веке рекорд по голам за сезон принадлежит бывшему нападающему «Барселоны» и действующему капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, забившему 82 мяча в сезоне-2011/2012.

Кейн поразил ворота Панамы на 67-й минуте встречи.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: