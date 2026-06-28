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Сразу пять африканских стран впервые в истории сыграют в плей-офф ЧМ

Сразу пять африканских стран впервые в истории сыграют в плей-офф ЧМ
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Сразу пять сборных африканских стран впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют:

  • Кабо-Верде;
  • ДР Конго;
  • Кот-д’Ивуар;
  • Египет;
  • ЮАР.

Таким образом, из девяти африканских сборных, которым предстоит сыграть в плей-офф, более половины сделают это впервые. Для национальной команды Кабо-Верде этот чемпионат мира является дебютным; в 1/16 финала она встретится с действующим победителем турнира – сборной Аргентины.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Матчи проходят в 11 городах Мексики, США и Канады. Впервые в истории турнира в нём участвуют 48 команд.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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