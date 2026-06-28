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Неймар потратил почти миллион евро в выходной на ЧМ-2026 — A Bola

Неймар потратил почти миллион евро в выходной на ЧМ-2026 — A Bola
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Нападающий сборной Бразилии Неймар во время выходного дня на чемпионате мира 2026 года приобрёл часы стоимостью € 880 тыс. 34-летний форвард лично посетил ювелирный салон Jacob & Company в Нью-Йорке, где приобрёл новую модель, сообщает A Bola.

Момент покупки был заснят и опубликован в социальных сетях бренда. В видео Неймар и основатель компании Джейкоб Арабо приняли участие в вирусном тренде TikTok, что сделало запись популярной.

Неймар известен коллекцией часов класса люкс, стоимость которой оценивается в несколько миллионов евро. Некоторые экземпляры в его собрании превышают € 2 млн.

Сборная Бразилии продолжает участие в чемпионате мира 2026 года. Следующий матч команда Неймара проведёт с Японией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
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Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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